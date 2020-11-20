Моуриньо назвал свое новое прозвище

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что он больше не "Особенный". Теперь у португальца новое прозвище.



Когда в далеком 2004 году Моуриньо пришел в "Челси" из "Порту", то нарек себя "Особенным" ("Special One"). С тех пор Жозе довелось поработать в "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед" и вернуться на второй период к "синим".



С декабря 2019 Моуриньо тренирует "шпор" и "Особенным" себя больше не ощущает.



"Какое бы прозвище я дал себе сейчас? "Опытный". Теперь я очень опытный. Практически все, что происходит со мной в футболе, вызывает чувство дежа вю, потому что это уже происходило со мной раньше".



"Есть профессии, где тебе необходимо особая физическая форма. Например, профессия футболиста. У 40-летнего нет такого потенциала, как у 20-летнего или 30-летнего, если ты не Златан Ибрагимович".



"В тренерской работе тебе нужны лишь твои мозги. Накопленный опыт и знания могут сделать тебя только лучше", — цитирует Моуриньо ESPN.