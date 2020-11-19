Агент: "Лэмпард нечестен с Жиру"
Агент нападающего Оливье Жиру раскритиковал главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда за манеру обращения со своим клиентом.
Во второй половине прошлого сезона Жиру ворвался в планы Лэмпарда и утвердился основным нападающим команды. Оливье забил семь голов в 12 матчах после локдауна, чем помог "синим" завоевать путевку в Лигу Чемпионов.
Однако с началом новой кампании Лэмпард резко перестал доверять 34-летнему нападающему, который на этой неделе напомнил о себе дублем за сборную Франции против Швеции.
Агент Мишель Мануэлло считает, что Жиру не заслужил такого отношения к себе. Если к январю ситуация не изменится, Оливье может покинуть "Челси".
"С Оливье Жиру и без новичков "Челси" набрал 18 очков в девяти матчах (в концовке прошлого сезона). На семь из этих восьми матчей Оливье выходил в старте. "Челси" забил 18 голов".
"С начала сезона "Челси" сыграл восемь матчей, забил 22 гола и набрал 15 очков. Поэтому, если они выиграют следующий матч, то лишь сравняются с тем, что делал для них Оливье в прошлом году".
"А играть с поддержкой Зийеша, Хаверца и Вернера — это не то же самое, как играть без них. Нужно это учитывать".
"Но в то же время нужно быть слепым, чтобы не заметить, что Фрэнк Лэмпард решил доверять Тэмми Абрахэму вместо него. Это нечестно, если смотреть на то, что сделал Оливье в концовке прошлого сезона. Однако у тренера есть такое право, это его выбор".
"За последние пять месяцев много всего произошло. Мы не можем смотреть только на последние два месяца, забывая о трех предыдущих годах".
"Но будем честны: если так будет и дальше, в первую очередь ради самого игрока нам придется что-нибудь изменить, чтобы он мог испытывать другие эмоции", — сообщил Мануэлло Foot Mercato.
19.11.2020 23:00
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Ему за Ливер играть надо, эти тоже своими былыми заслугами 30 лет гордились и тыкали во всех
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