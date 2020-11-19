"Ньюкасл" подал на Премьер-Лигу в суд

"Ньюкасл" официально объявил, что подал судебный иск к Премьер-Лиге по поводу сорвавшейся сделки, которая позволила бы Майку Эшли продать клуб.

Напомним, ранее в этом году Эшли согласился продать "Ньюкасл" Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов.



Однако стандартная проверка чистоты и надежности капитала потенциального покупателя настолько затянулась, что саудиты потеряли терпение и в конце июля отозвали свое предложение.



Саботаж со стороны Премьер-Лиги, из-за которого сделка сорвалась, привел Эшли в ярость, и вот сегодня "сороки" подтвердили, что клуб уже судится с руководством лиги.



Интересы "Ньюкасла" в этом процессе представляет известная юридическая фирма Bird & Bird. Однако сроки рассмотрения дела неизвестны.



Также клуб с "Сент-Джеймс Парк" обвинил Премьер-Лигу в утечке. В прошлом месяце объединение болельщиков "Ньюкасла" пригрозило лиге судебным преследованием за нарушение британского закона о конкуренции, в ответ на что лига сообщила, что "сороки" и так уже обратились в суд, хотя на тот момент ни Премьер-Лига, ни "Ньюкасл" не имели права нарушать условия конфиденциальности.