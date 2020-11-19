Руни нацелен на пост главного тренера "Дерби"

Уэйн Руни подтвердил, что хочет получить работу главного тренера "Дерби" на постоянной основе.

В начале прошлой недели "Дерби" объявил о расставании с Филлипом Коку, который поплатился за провальный старт нового сезона.



Управление командой на себя принял квартет из Лиама Розеньора, Шея Гивена, Джастина Уолкера и как раз 35-летнего Руни, который при Коку был играющим тренером.



Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии не спешит завершать игровую карьеру, но готов это сделать, если "бараны" дадут ему возможность сосредоточиться на тренерской работе.



"Я амбициозен и, конечно, хочу тренировать. Я не был бы амбициозным человеком, если бы сидел здесь и говорил, что не хочу стать главным тренером".



"Прямо сейчас это возможность для нас четырех попытаться вести эту команду вперед, как бы долго это ни продлилось. Это возможность для нас показать другие идеи и вернуть эту команду в колею".



"Это была странная неделя. Мы должны сказать большое спасибо Филлипу, я многому научился у него в своей первой тренерской роли здесь".



"Однако я думаю, перемены назрели. Наша форма оставляет желать лучшего, и это возможность для меня, Лиама, Джастина и Шея реализовать новые идеи и придать команде новую индивидуальность", — цитирует Руни Sky Sports.



Добавим, дебют Руни в новой роли назначен на выезд к "Бристоль Сити" в рамках Чемпионшипа в ближайшую субботу.