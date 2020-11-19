Давид Луис подрался с Себальосом на тренировке
Защитник Давид Луис подрался с полузащитником Дани Себальосом на тренировке "Арсенала", разбив своему партнеру по команде лицо в кровь.
Данный инцидент случился на базе "канониров" в Колни на прошлой неделе, когда большинство игроков первой команды разъехались по своим сборным, сообщает The Athletic.
Возмущенный подкатом Себальоса в концовке тренировочного матча Луис набросился на Дани и отправил того в нокдаун ударом по лицу.
Себальос быстро вскочил на ноги, но сатисфакции за разбитый нос не получил — другие игроки быстро растащили драчунов в разные стороны.
Бразилец и испанец были отправлены по домам, после трех дней отдыха извинившись за свою стычку. Дальше тренировки продолжились в обычном режиме.
Добавим, в этот международный перерыв "Арсенал" также столкнулся с тем, что Сеад Колашинац и Мохамед Эльнени заразились коронавирусом, а Пьер-Эмерик Обамеянг был вынужден ночевать на полу африканского аэропорта.
19.11.2020 20:00
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Обаму делили чтоли))
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