Давид Луис подрался с Себальосом на тренировке

Защитник Давид Луис подрался с полузащитником Дани Себальосом на тренировке "Арсенала", разбив своему партнеру по команде лицо в кровь.

Данный инцидент случился на базе "канониров" в Колни на прошлой неделе, когда большинство игроков первой команды разъехались по своим сборным, сообщает The Athletic.



Возмущенный подкатом Себальоса в концовке тренировочного матча Луис набросился на Дани и отправил того в нокдаун ударом по лицу.



Себальос быстро вскочил на ноги, но сатисфакции за разбитый нос не получил — другие игроки быстро растащили драчунов в разные стороны.



Бразилец и испанец были отправлены по домам, после трех дней отдыха извинившись за свою стычку. Дальше тренировки продолжились в обычном режиме.



Добавим, в этот международный перерыв "Арсенал" также столкнулся с тем, что Сеад Колашинац и Мохамед Эльнени заразились коронавирусом, а Пьер-Эмерик Обамеянг был вынужден ночевать на полу африканского аэропорта.