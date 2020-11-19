Де Брюйне: "Фоден сможет стать одним из лучших в мире в течение пары лет"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что его партнер по команде Фил Фоден способен стать одним из лучших игроков в мире.
После расставания "Сити" с Давидом Силвой прошлым летом у Фодена значительно добавилось игровой практики, а накануне Фил открыл счет своим голам за сборную Англии, отметившись дублем против Исландии в Лиге Наций (4:0).
Де Брюйне, чья сборная Бельгии в прошлое воскресенье обыграла англичан с Фоденом на лавке (2:0), восхищается прогрессом, которого достиг Фил с момента своего дебюта за "горожан" в ноябре 2017.
"Фил очень хорош. Он находится с нами уже три-четыре года, он все еще молодой парень, но теперь он играет регулярно".
"Он играет очень хорошо, он развивается, и ему нужно продолжать делать это. Если в ближайшую пару лет он будет все делать правильно, то при желании станет одним из лучших игроков в мире", — сообщил Де Брюйне ESPN.
19.11.2020 19:00
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Сын Гвардиолы, а вообще посредственность
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Может,но не сможет
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Лютая посредственность. Даже донный маунт и тот ярче выглядит. Через 2 года игрок ротации в астонвилле
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