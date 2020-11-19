"Челси" сыграет с "Ньюкаслом" без Силвы и Пулишича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его команда будет лишена защитника Тиаго Силвы и полузащитника Кристиана Пулишича в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Съездив в сборную США и подтвердив травму задней поверхности бедра на прошлой неделе, Пулишич вернулся в расположение своего клуба на лечение.



Сейчас Кристиану уже лучше, однако выезд на "Сент-Джеймс Парк" в субботу ему придется пропустить.



Что касается Силвы, то Лэмпард решил просто поберечь 36-летнего защитника, едва вернувшегося из сборной Бразилии.



А вот Кай Хаверц, у которого был обнаружен коронавирус в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Ренна" в начале ноября, уже в порядке.



"Пулишич не готов к "Ньюкаслу", но он ускорился в тренировках".



"Хаверц вернулся после самоизоляции и сдал тест с отрицательным результатом, поэтому пару дней назад он начал работать над возвращением в форму".



"Силва едва приземлился. Из-за утомительного путешествия он, наверное, не поедет к "Ньюкаслу".



"И мы все еще ждем результатов тестирования. Некоторые игроки возвращаются только сегодня днем, и сыграть в 12:30 субботы — это тот еще вызов", — цитирует Лэмпарда Daily Express.



Также Фрэнк выразил уверенность, что защитник Бен Чилуэлл, у которого случился мышечный спазм в спине в матче за сборную Англии против Бельгии в воскресенье, будет готов к уикенду.



"Я еще не видел его. Я оптимистичен относительно его участия в матче, но позже днем мы посмотрим", — добавил Лэмпард.