"Челси" сыграет с "Ньюкаслом" без Силвы и Пулишича

Кристиан Пулишич Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его команда будет лишена защитника Тиаго Силвы и полузащитника Кристиана Пулишича в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Съездив в сборную США и подтвердив травму задней поверхности бедра на прошлой неделе, Пулишич вернулся в расположение своего клуба на лечение.

Сейчас Кристиану уже лучше, однако выезд на "Сент-Джеймс Парк" в субботу ему придется пропустить.

Что касается Силвы, то Лэмпард решил просто поберечь 36-летнего защитника, едва вернувшегося из сборной Бразилии.

А вот Кай Хаверц, у которого был обнаружен коронавирус в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Ренна" в начале ноября, уже в порядке.

"Пулишич не готов к "Ньюкаслу", но он ускорился в тренировках".

"Хаверц вернулся после самоизоляции и сдал тест с отрицательным результатом, поэтому пару дней назад он начал работать над возвращением в форму".

"Силва едва приземлился. Из-за утомительного путешествия он, наверное, не поедет к "Ньюкаслу".

"И мы все еще ждем результатов тестирования. Некоторые игроки возвращаются только сегодня днем, и сыграть в 12:30 субботы — это тот еще вызов", — цитирует Лэмпарда Daily Express.

Также Фрэнк выразил уверенность, что защитник Бен Чилуэлл, у которого случился мышечный спазм в спине в матче за сборную Англии против Бельгии в воскресенье, будет готов к уикенду.

"Я еще не видел его. Я оптимистичен относительно его участия в матче, но позже днем мы посмотрим", — добавил Лэмпард.


Метки Пулишич, Силва, травмы, Хаверц, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 18:00

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  1. thegodfather 19.11.2020 18:11 # thegodfather
    пуля то такое, уже вернер прижился на фланге и может подменить, хоть и с потерей качества.

    а вот силва...эх...опять 3 пустим, проверяйте)

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