"Арсенал" может больше не отпустить Обамеянга в сборную Габона

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" задумывается о том, чтобы больше не отпускать своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в сборную Габона.

Напомним, ночью с воскресенья на понедельник Обамеянгу и его партнерам по национальной команде пришлось спать на полу аэропорта в Банжуле, столице Гамбии.

Гамбийцы, чья сборная как раз играла против Габона в рамках отбора к Кубку Африки, объяснили этот инцидент "административной ошибкой".

Как сообщает Evening Standard, боссы "Арсенала" в ярости от случившегося, и международная карьера 31-летнего нападающего может быть на этом закончена.

"Арсенал" созвонился с Пьер-Эмериком. Увидев его в таких условиях... Теперь все кончено, они его больше не отпустят, как и не отпустят своих игроков другие клубы".

"Это можно понять. Мы говорим об игроках высокого уровня, и когда они приезжают в сборную, им должен быть обеспечен минимальный комфорт".

"Все эти игроки пытались спать на полу аэропорта. Представьте себе, что игрок вроде Обамеянга, зарабатывающего более 1 миллиона евро в месяц, получит травму".

"Арсенал" зол из-за того, что их игрока заставили спать на полу", — сообщил главный тренер сборной Габона Патрис Неве.


Метки Арсенал, Обамеянг, сборная Габона

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. ulirik 19.11.2020 17:14 # ulirik
    кто статью писал?
    "им должен быть обеспечен минимальный комфорт" точно минимальный?))
    "зарабатывающего более 1 миллиона евро в неделю" может в месяц?)

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  2. suddenly 19.11.2020 17:03 # suddenly
    А говорили рабство отменили :)

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  3. mikkiynwa 19.11.2020 17:01 # mikkiynwa
    Негр спал на полу, вот это новость

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