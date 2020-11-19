"Арсенал" может больше не отпустить Обамеянга в сборную Габона
"Арсенал" задумывается о том, чтобы больше не отпускать своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в сборную Габона.
Напомним, ночью с воскресенья на понедельник Обамеянгу и его партнерам по национальной команде пришлось спать на полу аэропорта в Банжуле, столице Гамбии.
Гамбийцы, чья сборная как раз играла против Габона в рамках отбора к Кубку Африки, объяснили этот инцидент "административной ошибкой".
Как сообщает Evening Standard, боссы "Арсенала" в ярости от случившегося, и международная карьера 31-летнего нападающего может быть на этом закончена.
"Арсенал" созвонился с Пьер-Эмериком. Увидев его в таких условиях... Теперь все кончено, они его больше не отпустят, как и не отпустят своих игроков другие клубы".
"Это можно понять. Мы говорим об игроках высокого уровня, и когда они приезжают в сборную, им должен быть обеспечен минимальный комфорт".
"Все эти игроки пытались спать на полу аэропорта. Представьте себе, что игрок вроде Обамеянга, зарабатывающего более 1 миллиона евро в месяц, получит травму".
"Арсенал" зол из-за того, что их игрока заставили спать на полу", — сообщил главный тренер сборной Габона Патрис Неве.
19.11.2020 17:00
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Последние комментарии:
кто статью писал?
"им должен быть обеспечен минимальный комфорт" точно минимальный?))
"зарабатывающего более 1 миллиона евро в неделю" может в месяц?)
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А говорили рабство отменили :)
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Негр спал на полу, вот это новость
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