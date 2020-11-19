Гвардиола останется в "Сити" до 2023 года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заключил новый двухлетний контракт со своим клубом.

Как известно, предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже следующим летом, и эта неопределенность начала превращаться в проблему для клуба, угрожая испортить сезон.



Игроки в раздевалке не были уверены, кто будет их тренировать в следующем сезоне. Также это не помогло переговорам с потенциальными новичками или с имеющимися футболистами о новых сделках.



Однако теперь этот вопрос закрыт. Гвардиола, который проводит свой пятый сезон на "Этихад", согласился здесь задержаться до конца сезона 2022/23.



Таким образом, каталонец сможет провести в "Сити" минимум семь лет — ощутимо дольше, чем в каждом из двух своих предыдущих клубов, "Баварии" и "Барселоне".



49-летний Гвардиола дал свое согласие на новый контракт во время этого международного перерыва, хотя лишь на прошлой неделе, как утверждает Daily Mail, клуб находился в неведении относительно планов своего рулевого.



Новый контракт Гвардиолы также повысит шансы на переход в "Сити" Лионеля Месси. В январе у "Барселоны" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за аргентинского нападающего.



"С момента своего перехода в "Манчестер Сити" я чувствую себя так комфортно в клубе и этом городе благодаря игрокам, персоналу, болельщикам, жителям Манчестера, президенту и владельцу. Мы многого добились вместе, забивая голы, выигрывая матчи и трофеи, и все мы очень гордимся этими успехами".



"Такого рода поддержка — это лучшая вещь для тренера. У меня есть все, что я только мог захотеть от своей работы, и я польщен тем, что владелец, президент, Ферран (Сориано) и Чики (Бегиристайн) доверяют мне вести наш клуб еще два года после окончания этого сезона".



"Наш вызов состоит в том, чтобы продолжать прогрессировать, и я с воодушевлением хочу помочь "Манчестер Сити" сделать это", — сообщил Гвардиола.