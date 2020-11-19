Гвардиола останется в "Сити" до 2023 года

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заключил новый двухлетний контракт со своим клубом.

Как известно, предыдущий контракт Гвардиолы истекал уже следующим летом, и эта неопределенность начала превращаться в проблему для клуба, угрожая испортить сезон.

Игроки в раздевалке не были уверены, кто будет их тренировать в следующем сезоне. Также это не помогло переговорам с потенциальными новичками или с имеющимися футболистами о новых сделках.

Однако теперь этот вопрос закрыт. Гвардиола, который проводит свой пятый сезон на "Этихад", согласился здесь задержаться до конца сезона 2022/23.

Таким образом, каталонец сможет провести в "Сити" минимум семь лет — ощутимо дольше, чем в каждом из двух своих предыдущих клубов, "Баварии" и "Барселоне".

49-летний Гвардиола дал свое согласие на новый контракт во время этого международного перерыва, хотя лишь на прошлой неделе, как утверждает Daily Mail, клуб находился в неведении относительно планов своего рулевого.

Новый контракт Гвардиолы также повысит шансы на переход в "Сити" Лионеля Месси. В январе у "Барселоны" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за аргентинского нападающего.

"С момента своего перехода в "Манчестер Сити" я чувствую себя так комфортно в клубе и этом городе благодаря игрокам, персоналу, болельщикам, жителям Манчестера, президенту и владельцу. Мы многого добились вместе, забивая голы, выигрывая матчи и трофеи, и все мы очень гордимся этими успехами".

"Такого рода поддержка — это лучшая вещь для тренера. У меня есть все, что я только мог захотеть от своей работы, и я польщен тем, что владелец, президент, Ферран (Сориано) и Чики (Бегиристайн) доверяют мне вести наш клуб еще два года после окончания этого сезона".

"Наш вызов состоит в том, чтобы продолжать прогрессировать, и я с воодушевлением хочу помочь "Манчестер Сити" сделать это", — сообщил Гвардиола.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 16:00

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  1. narcot 19.11.2020 16:34 # narcot
    Российские депутаты предложили блокировать или замедлять доступ к иностранным сайтам, уличенным в антироссийской цензуре. В первую очередь это касается ютюба, твиттера, фейсбука и др. популярных сервисов. Скоро для просмотра видео на ютюб будут заставлять посмотреть час Соловьева

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  2. lfcynwa 19.11.2020 16:34 # lfcynwa
    K O P O /\ b

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  3. geniusss 19.11.2020 16:27 # geniusss
    Забавно наблюдать, как лузерхуйцы говорят от своих же речей

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  4. bezviz 19.11.2020 16:13 # bezviz
    норм так на примере харитонова посадили на бутыль всю русню в москве предприимчивые горцы, шо там по iq, русня? у кого в итоге выше?))

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  5. geniusss 19.11.2020 16:07 # geniusss
    Моргенштерн топ, остальные на подсосе

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  6. superglor 19.11.2020 16:04 # superglor
    Просто лучшее решение когда мы плетемся на 10 месте, нет игры и никакого понимания будущего.

    В руководстве идиоты.

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  7. van-dijk 19.11.2020 16:01 # van-dijk
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