Анчелотти еще не думал о покупках в январе

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что его клуб работает над трансфером полузащитника "Реала" Иско.

Вот уже несколько недель пресса настойчиво сватает Иско в "Эвертон". По слухам, 28-летний испанец отчаянно хочет воссоединиться с Анчелотти, чтобы реабилитировать свою карьеру.



Однако в данный момент Карло сосредоточен на ближайших матчах "ирисок" и пока даже не думал о зимнем трансферном окне.



"Это неправда, что я настаиваю на приобретении Иско. Я еще не начал думать об укреплении команды в январе. Так что все эти заявления являются чепухой", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.