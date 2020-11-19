Анчелотти еще не думал о покупках в январе
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что его клуб работает над трансфером полузащитника "Реала" Иско.
Вот уже несколько недель пресса настойчиво сватает Иско в "Эвертон". По слухам, 28-летний испанец отчаянно хочет воссоединиться с Анчелотти, чтобы реабилитировать свою карьеру.
Однако в данный момент Карло сосредоточен на ближайших матчах "ирисок" и пока даже не думал о зимнем трансферном окне.
"Это неправда, что я настаиваю на приобретении Иско. Я еще не начал думать об укреплении команды в январе. Так что все эти заявления являются чепухой", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
19.11.2020 15:00
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