Оуэн: "Нкетиа станет голевой машиной"

Экс-нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Эдди Нкетиа способен стать "голевой машиной" для "Арсенала".

В этом сезоне капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг переживает ощутимый спад, тогда как будущее его партнера по нападению Александра Лакасетта остается в подвешенном состоянии из-за истекающего через полтора года контракта.



Однако Оуэн убежден, что у главного тренера "канониров" Микеля Артеты уже есть игрок, который может решить проблемы команды в нападении, и это 21-летний Нкетиа.



"Он очень хорош. У него есть настоящее голевое чутье, не так ли? Он знает, где окажется мяч. Мне нравится, как он двигается. Мне нравится, насколько он голоден до голов".



"Некоторые игроки слишком зависят от уверенности в себе. Если ты такой игрок и если ты промахнулся при исполнении пенальти, ты провалишь весь матч".



"Но если у тебя есть эта внутренняя вера в себя, ты просто продолжаешь играть дальше, и он именно такой. С этим настроем он станет голевой машиной в своей карьере".



"Главное для него — стабильно попадать в состав "Арсенала", и тогда для него все горизонты будут открыты", — сообщил Оуэн BT Sport.