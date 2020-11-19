"Юнайтед" может вернуться за Вараном в январе

Рафаэль Варан "Манчестер Юнайтед" может возобновить свой интерес к защитнику "Реала" Рафаэлю Варану в январе.

Варан достаточно давно находится на радаре у "Юнайтед" — еще Жозе Моуриньо пытался заманить Рафаэля на "Олд Траффорд" летом 2018.

До сих пор "красных дьяволов" останавливало лишь одно — та заградительная цена, которую назначил за свою звезду "Реал". Королевский клуб был готов рассмотреть предложения только свыше 100 миллионов фунтов.

Сейчас ситуация изменилась, утверждает Daily Star. Варан приближается к заключительным 18 месяцам по своему контракту и переживает ощутимый спад.

В течение последнего месяца Рафаэль совершил два автогола, и это больше, чем защитник "Юнайтед" Фил Джонс за всю свою карьеру.

Есть и еще два немаловажных фактора. Во-первых, достоверно известно, что 28-летний француз в детстве был фанатом клуба с "Олд Траффорд" и восхищался Рио Фердинандом.

Наконец, с сентября интересы Варана представляет Base Soccer — агентство, с которым у "Юнайтед" сложились продуктивные отношения.

Все это может привести к тому, что "дьяволы" попытаются купить Варана в январе, наконец обзаведясь достойным партнером для Харри Магуайра по центру обороны.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 13:00

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  1. empry 19.11.2020 13:03 # empry
    А где купить тактическую выучку и умение играть против закрытых команд в январе?

    (ответить)

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