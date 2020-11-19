Кепе придется пойти на понижение зарплаты, чтобы покинуть "Челси"

Кепа Аррисабалага Голкиперу Кепе Аррисабалаге придется согласиться на существенное понижение зарплаты, чтобы покинуть "Челси" в январе.

Затяжной спад Кепы привел к тому, что "Челси" был вынужден выйти на трансферный рынок ради покупки Эдуара Менди, который с недавних пор является первым номером "синих" и со своей ролью справляется блестяще.

Аррисбалага же превратился в игрока скамейки, и это его совершенно не устраивает, учитывая приближение Чемпионата Европы. Кепа задумывается об уходе из "Челси" в январе — хотя бы в аренду.

Однако проблема Кепы в том, что летом 2018 он переходил в "Челси" из "Атлетика" как самый дорогой голкипер в мире (71 миллион фунтов), получив соответствующий контракт.

Evening Standard оценивает зарплату Кепы в 150 тыс. фунтов в неделю. Естественно, никакой другой клуб ему платить столько не будет, учитывая глобальный кризис и качество игры 26-летнего испанца в последние месяцы. И это ставит голкипера перед выбором.


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 12:00

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  1. sellman 19.11.2020 12:55 # sellman
    Можно в 7ФК спихнуть за 50КК, эти отбросы любят дырявых голкиперов

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  2. superperez101 19.11.2020 12:43 # superperez101
    как же надрачивали тупые поклонники почтилсей на этого бездаря
    прошел то всего год
    точно также наяривают сейчас на коротконогую сиповку вернера, и деревянного хаверца
    ничему жизнь этих чепушил не учит

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  3. largo-winch 19.11.2020 12:40 # largo-winch
    это его совершенно не устраивает, учитывая приближение Чемпионата Европы

    так конкурентов то нет, все слились

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