Кепе придется пойти на понижение зарплаты, чтобы покинуть "Челси"
Голкиперу Кепе Аррисабалаге придется согласиться на существенное понижение зарплаты, чтобы покинуть "Челси" в январе.
Затяжной спад Кепы привел к тому, что "Челси" был вынужден выйти на трансферный рынок ради покупки Эдуара Менди, который с недавних пор является первым номером "синих" и со своей ролью справляется блестяще.
Аррисбалага же превратился в игрока скамейки, и это его совершенно не устраивает, учитывая приближение Чемпионата Европы. Кепа задумывается об уходе из "Челси" в январе — хотя бы в аренду.
Однако проблема Кепы в том, что летом 2018 он переходил в "Челси" из "Атлетика" как самый дорогой голкипер в мире (71 миллион фунтов), получив соответствующий контракт.
Evening Standard оценивает зарплату Кепы в 150 тыс. фунтов в неделю. Естественно, никакой другой клуб ему платить столько не будет, учитывая глобальный кризис и качество игры 26-летнего испанца в последние месяцы. И это ставит голкипера перед выбором.
19.11.2020 12:00
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Последние комментарии:
Можно в 7ФК спихнуть за 50КК, эти отбросы любят дырявых голкиперов
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как же надрачивали тупые поклонники почтилсей на этого бездаря
прошел то всего год
точно также наяривают сейчас на коротконогую сиповку вернера, и деревянного хаверца
ничему жизнь этих чепушил не учит
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это его совершенно не устраивает, учитывая приближение Чемпионата Европы
так конкурентов то нет, все слились
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