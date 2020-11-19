Кепе придется пойти на понижение зарплаты, чтобы покинуть "Челси"

Голкиперу Кепе Аррисабалаге придется согласиться на существенное понижение зарплаты, чтобы покинуть "Челси" в январе.

Затяжной спад Кепы привел к тому, что "Челси" был вынужден выйти на трансферный рынок ради покупки Эдуара Менди, который с недавних пор является первым номером "синих" и со своей ролью справляется блестяще.



Аррисбалага же превратился в игрока скамейки, и это его совершенно не устраивает, учитывая приближение Чемпионата Европы. Кепа задумывается об уходе из "Челси" в январе — хотя бы в аренду.



Однако проблема Кепы в том, что летом 2018 он переходил в "Челси" из "Атлетика" как самый дорогой голкипер в мире (71 миллион фунтов), получив соответствующий контракт.



Evening Standard оценивает зарплату Кепы в 150 тыс. фунтов в неделю. Естественно, никакой другой клуб ему платить столько не будет, учитывая глобальный кризис и качество игры 26-летнего испанца в последние месяцы. И это ставит голкипера перед выбором.