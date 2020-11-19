Хедира рвется в Премьер-Лигу
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил о своем желании перебраться в Премьер-Лигу.
Хедира еще не сыграл ни одного матча после прихода Андреа Пирло на должность главного тренера "Ювентуса", и это подталкивает Сами к смене клуба в ближайшее трансферное окно.
33-летний немец, находящийся в Турине с 2015 года, совершенно точно знает, где хочет продолжить свою карьеру.
"Когда я был ребенком, у меня всегда была большая мечта стать игроком Премьер-Лиги".
"Я очень рад и доволен тем, как сложилась моя карьера до сих пор, но одной вещи мне по-прежнему не хватает, потому что моя мечта так и не исполнилась... Мечта стать частью Премьер-Лиги".
"С детства я посмотрел так много матчей Премьер-Лиги, и даже сейчас я пристально слежу за Премьер-Лигой".
"Я всегда получал большое удовольствие от матчей против английских клубов в Лиге Чемпионов. Атмосфера, стиль, идеи футбола — это всегда производило впечатление на меня".
"Если это возможно, я бы очень хотел исполнить эту большую мечту. Для меня было бы честью стать участником Премьер-Лиги", — сообщил Хедира Sky Germany.
19.11.2020 11:00
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раньше нужно было свои детские мечты воплощать в жизнь.
а так, то уже в действительности старая стеклотара для АПЛ.
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