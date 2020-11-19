Хедира рвется в Премьер-Лигу

Сами Хедира Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил о своем желании перебраться в Премьер-Лигу.

Хедира еще не сыграл ни одного матча после прихода Андреа Пирло на должность главного тренера "Ювентуса", и это подталкивает Сами к смене клуба в ближайшее трансферное окно.

33-летний немец, находящийся в Турине с 2015 года, совершенно точно знает, где хочет продолжить свою карьеру.

"Когда я был ребенком, у меня всегда была большая мечта стать игроком Премьер-Лиги".

"Я очень рад и доволен тем, как сложилась моя карьера до сих пор, но одной вещи мне по-прежнему не хватает, потому что моя мечта так и не исполнилась... Мечта стать частью Премьер-Лиги".

"С детства я посмотрел так много матчей Премьер-Лиги, и даже сейчас я пристально слежу за Премьер-Лигой".

"Я всегда получал большое удовольствие от матчей против английских клубов в Лиге Чемпионов. Атмосфера, стиль, идеи футбола — это всегда производило впечатление на меня".

"Если это возможно, я бы очень хотел исполнить эту большую мечту. Для меня было бы честью стать участником Премьер-Лиги", — сообщил Хедира Sky Germany.


Метки Премьер-Лига, Хедира, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 11:00

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  1. manutd-20champ 19.11.2020 11:09 # manutd-20champ
    раньше нужно было свои детские мечты воплощать в жизнь.
    а так, то уже в действительности старая стеклотара для АПЛ.

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