Хедира рвется в Премьер-Лигу

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира заявил о своем желании перебраться в Премьер-Лигу.

Хедира еще не сыграл ни одного матча после прихода Андреа Пирло на должность главного тренера "Ювентуса", и это подталкивает Сами к смене клуба в ближайшее трансферное окно.



33-летний немец, находящийся в Турине с 2015 года, совершенно точно знает, где хочет продолжить свою карьеру.



"Когда я был ребенком, у меня всегда была большая мечта стать игроком Премьер-Лиги".



"Я очень рад и доволен тем, как сложилась моя карьера до сих пор, но одной вещи мне по-прежнему не хватает, потому что моя мечта так и не исполнилась... Мечта стать частью Премьер-Лиги".



"С детства я посмотрел так много матчей Премьер-Лиги, и даже сейчас я пристально слежу за Премьер-Лигой".



"Я всегда получал большое удовольствие от матчей против английских клубов в Лиге Чемпионов. Атмосфера, стиль, идеи футбола — это всегда производило впечатление на меня".



"Если это возможно, я бы очень хотел исполнить эту большую мечту. Для меня было бы честью стать участником Премьер-Лиги", — сообщил Хедира Sky Germany.