"Ливерпуль" может сыграть с "Мидтьюлландом" на нейтральном поле

УЕФА может перенести заключительный матч "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" на нейтральное поле.

"Мидтьюлланд", обыгранный "Ливерпулем" на "Энфилде" в октябре со счетом 2:0, должен был принять "красных" на своем поле 9 декабря.



Однако коронавирусные ограничения, сообщает Daily Mail, подталкивают УЕФА к переносу этого матча на нейтральное поле — например, в Дортмунд, где наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп на протяжении нескольких лет тренировал "Боруссию".



Дело в том, что любое лицо, прибывшее в Британию из Дании, должно самоизолироваться на 14 дней. Исключение не делается даже для профессиональных спортсменов. Естественно, "Ливерпуль" не может позволить себе провести полмесяца на карантине.



Столь строгое правило было введено британскими властями в прошлом месяце, когда в Дании обнаружили мутировавшую форму коронавирусной инфекции, которая может передаваться от норок людям.