Премьер-Лига все-таки может вернуться к пяти заменам

Клубы Премьер-Лиги начинают разворот в сторону пяти замен.

Как известно, Премьер-Лига — единственное первенство в Европе, где в этом сезоне команды могут делать только по три замены за матч вместо пяти.



Накануне Премьер-Лига и вовсе получила нож в спину — даже клубы Футбольной Лиги, удрученные плотным графиком матчей и обилием травм, проголосовали за немедленный переход к пяти заменам.



Клубы Премьер-Лиги дважды устраивали голосование по данному вопросу в августе, но оба раза отрицательно — середняки и аутсайдеры считали, что дополнительные замены дадут преимущество командам с более длинной скамейкой.



Тем не менее, возвращение к пяти заменам возможно, и главной движущей силой к этому могут стать тренеры клубов Премьер-Лиги.



Как утверждает The Guardian, во время встречи с руководством лиги тренеры выразили коллективную точку зрения, которая отличается от позиций их клубов. Это может запустить процесс, который позволит провести еще одно голосование с иным исходом.