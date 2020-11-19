"Челси" видит в Беллингеме альтернативу Райсу

Джуд Беллингем и Деклан Райс "Челси" рассматривает полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в качестве альтернативы Деклану Райсу из "Вест Хэма".

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард очень хотел заполучить Райса в минувшее трансферное окно, но, и так потратив 250 миллионов фунтов на укрепление состава и не сумев выгодно избавиться от балласта, не смог найти еще 80 млн. фунтов на Деклана.

Ожидается, что по окончании сезона "синие" возобновят свой интерес к 21-летнему Райсу, однако Eurosport UK утверждает, что отдельные руководители со "Стэмфорд Бридж" предпочли бы купить Беллингема.

17-летний Беллингем лишь в июле перебрался в Дортмунд из "Бирмингема" за 25 млн. фунтов, а на прошлой неделе дебютировал за сборную Англии. В "Челси" считают, что Джуд смог бы стать достойным преемником Нголо Канте в долгосрочной перспективе

Стоит отметить, что Беллингем очень хорош в "Боруссии", сыграв 11 матчей и забив один гол, поэтому его цена может быть сопоставима с ценой Райса.


Метки Беллингем, Боруссия, Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2020 06:00

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  1. chelsea-69 19.11.2020 06:23 # chelsea-69
    Хадсон-долбодой + 20
    Надежда умирает последней

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  2. wearechelsea 19.11.2020 06:04 # wearechelsea
    Грановская этого щегла лямов за 35-40 изи может урвать

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