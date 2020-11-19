Сборная Англии разгромила исландцев
В своем заключительном матче в 2020 году сборная Англии разгромила дома Исландию со счетом 4:0, но все равно финишировала только третьей в своей группе Лиги Наций.
В старте у англичан произошло три изменения относительно поражения 2:0 от Бельгии в воскресенье. Вместо Тайрона Мингса, Бена Чилуэлла и Джордана Хендерсона вышли Харри Магуайр, Букайо Сака и Фил Фоден.
Хозяева "Уэмбли" выглядели очень сонно в начале матча, но это не помешало им открыть счет на 20-й минуте. Фоден навесил со штрафного, а Деклан Райс без сопротивления кивком головы послал мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Практически в следующей атаке Сака пробивал в упор, но исландский голкипер спас свою команду. Англичане резко активизировались, просто разрывая соперника.
Второй гол не заставил себя ждать, случившись на 24-й минуте. Гости не смогли вынести мяч из своей штрафной, и снаряд стал добычей Мейсона Маунта, который проскочил мимо защитника и послал мяч в ворота с близкого расстояния — 2:0.
В остатке тайма хозяева утюжили своего соперника, но третий гол забить, как ни странно, не смогли. Исландцам ответить было нечем, мяч у них совершенно не держался.
Второй тайм начался с того, что Биркир Сайварссон нарушил правила на Сака и получил свою вторую желтую карточку. Оставшись вдесятером, гости окопались в своей штрафной.
Англичанам было сложно преодолевать столь насыщенную оборону, однако разгромным счет они все-таки сделали. На 80-й минуте Фоден пробил в касание из пределов штрафной после короткого паса вышедшего на замену Джейдона Санчо — 3:0.
Точку в матче поставил тоже Фоден. За пять минут до окончания основного времени Фил сместился мимо опекуна и нанес дальний удар в нижний угол ворот — 4:0.
Англичане одержали утешительную победу, слегка скрасив впечатление после разочаровывающих поражений от Дании и Бельгии. Исландцы лишь подтвердили свой статус безнадежного аутсайдера, так и не набрав ни одного очка на групповом этапе Лиги Наций.
Сборная Англии — сборная Исландии — 4:0 (2:0)
Голы: Райс 20, Маунт 24, Фоден 80, 84.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер (Мингс 64), Дайер, Магуайр, Триппьер (Мэйтланд-Найлс 85), Сака, Райс, Маунт (Уинкс 64), Фоден, Грилиш (Санчо 76), Кейн (Абрахэм 76).
Сборная Исландии: Кристинссон (Халльдоурссон 45), Сайварссон, Ингасон, Арнасон, Херманнссон, Сигурйонссон (Эйельфссон 62), Бьярнасон (Йоханнессон 88), Паульссон, Скуласон, Гудмундссон (Торстейнссон 73), Бедварссон (Сигторссон 73).
Предупреждения: Уолкер — Сайварссон, Ингасон, Арнасон.
Удаление: Сайварссон 54.
19.11.2020 00:40
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Заметил то что без наших игроков сборная Англия всегда побеждает причём крупно,походу клеймо неудачников всегда преклейлся к нам эххххх сука обидно почему Ливерпулю всегда не везёт сукаааа травмы одни за другим,единственный титул АПЛ за 30 лет и то без фанатов на трубине, вдобавок когда всем было похуй на тот сезон люди во время пандемий умирали некоторые лиги вообще прекратили сезон,знали бы вы как тяжело быть фанатом Ливерпуля, но всё рaвно YOU ALL NEVER WALK ALONE
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Фоден молодец!
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