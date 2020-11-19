Сборная Англии разгромила исландцев

В своем заключительном матче в 2020 году сборная Англии разгромила дома Исландию со счетом 4:0, но все равно финишировала только третьей в своей группе Лиги Наций.

В старте у англичан произошло три изменения относительно поражения 2:0 от Бельгии в воскресенье. Вместо Тайрона Мингса, Бена Чилуэлла и Джордана Хендерсона вышли Харри Магуайр, Букайо Сака и Фил Фоден.



Хозяева "Уэмбли" выглядели очень сонно в начале матча, но это не помешало им открыть счет на 20-й минуте. Фоден навесил со штрафного, а Деклан Райс без сопротивления кивком головы послал мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Практически в следующей атаке Сака пробивал в упор, но исландский голкипер спас свою команду. Англичане резко активизировались, просто разрывая соперника.



Второй гол не заставил себя ждать, случившись на 24-й минуте. Гости не смогли вынести мяч из своей штрафной, и снаряд стал добычей Мейсона Маунта, который проскочил мимо защитника и послал мяч в ворота с близкого расстояния — 2:0.



В остатке тайма хозяева утюжили своего соперника, но третий гол забить, как ни странно, не смогли. Исландцам ответить было нечем, мяч у них совершенно не держался.



Второй тайм начался с того, что Биркир Сайварссон нарушил правила на Сака и получил свою вторую желтую карточку. Оставшись вдесятером, гости окопались в своей штрафной.



Англичанам было сложно преодолевать столь насыщенную оборону, однако разгромным счет они все-таки сделали. На 80-й минуте Фоден пробил в касание из пределов штрафной после короткого паса вышедшего на замену Джейдона Санчо — 3:0.



Точку в матче поставил тоже Фоден. За пять минут до окончания основного времени Фил сместился мимо опекуна и нанес дальний удар в нижний угол ворот — 4:0.



Англичане одержали утешительную победу, слегка скрасив впечатление после разочаровывающих поражений от Дании и Бельгии. Исландцы лишь подтвердили свой статус безнадежного аутсайдера, так и не набрав ни одного очка на групповом этапе Лиги Наций.



Сборная Англии — сборная Исландии — 4:0 (2:0)



Голы: Райс 20, Маунт 24, Фоден 80, 84.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер (Мингс 64), Дайер, Магуайр, Триппьер (Мэйтланд-Найлс 85), Сака, Райс, Маунт (Уинкс 64), Фоден, Грилиш (Санчо 76), Кейн (Абрахэм 76).



Сборная Исландии: Кристинссон (Халльдоурссон 45), Сайварссон, Ингасон, Арнасон, Херманнссон, Сигурйонссон (Эйельфссон 62), Бьярнасон (Йоханнессон 88), Паульссон, Скуласон, Гудмундссон (Торстейнссон 73), Бедварссон (Сигторссон 73).



Предупреждения: Уолкер — Сайварссон, Ингасон, Арнасон.



Удаление: Сайварссон 54.