Артета: "Был шокирован, находясь на стадионе 10 месяцев назад"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что был шокирован расколом между фанатами и командой, когда взялся за работу на "Эмирейтс".

Серия из семи матчей подряд без побед привела к увольнению Унаи Эмери из "Арсенала" в ноябре 2019. С тех пор "канониры" значительно изменились под началом Артеты, однако этот процесс не был легким и не был быстрым, потому что Микелю досталась от предшественника команда в разобранном состоянии.



"Невозможно создать нечто новое быстро, особенно когда ты пострадал и пострадал так сильно, что между твоими собственными фанатами и командой есть большой раскол".



"Когда я находился на стадионе 10 месяцев назад, я был шокирован".



"Я должен был восстановить эту связь. Для этого необходимо заложить фундамент и затем начать процесс. Поначалу ты должен поставить этот процесс в приоритет и двигаться в выбранном направлении".



"Для этого тебе необходимые отдельные детали, ты должен начать собирать из них пазл и пытаться контролировать его, потому что будут плохие моменты, когда ты не захочешь все испортить".



"Временами ты должен быть на чеку, потому что достаточно очень малого, чтобы сломать то, что ты создаешь", — сообщил Артета официальному веб-сайту "Арсенала".