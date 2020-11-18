Дэвид Кут снят с матча "Ливерпуля"

Дэвид Кут Дэвид Кут был назначен, а затем снят с роли видеоассистента на матч Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Лестером" в ближайший уикенд.

Болельщики "Ливерпуля" до сих пор с содроганием вспоминают о состоявшемся месяц назад дерби против "Эвертона", когда заведовавший VAR Кут оставил без внимания грубую игру Джордана Пикфорда против Виргила Ван Дейка и отменил гол Джордана Хендерсона из-за спорного офсайда у Садио Мане.

Первая после мерсисайдского дерби встреча Кута и "Ливерпуля" должна была случиться в воскресенье. Объявляя о судейских назначениях на ближайший тур, Премьер-Лиги поставила Дэвида видеоассистентом на матч "красных" против "Лестера".

Однако Кут не приедет на "Энфилд". Премьер-Лига изменила свое решение и сегодня переназначила Кута видеоассистентом на игру между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвичем".

Отвечать же за работу системы VAR в воскресенье будет Андре Марринер.


Метки VAR, Кут, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2020 23:00

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  1. knvlay 18.11.2020 23:07 # knvlay
    Справедливо
    Кста он вроде фан мю, так что можно ставить на пенку против брома

    (ответить)

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