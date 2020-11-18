"Арсенал" согласовал покупку Омара Рекика

"Арсенал" согласовал приобретение центрального защитника "Герты" Омара Рекика. Трансфер будет заключен в январе.

"Арсенал" едва не оформил переход Рекика еще в заключительный день летнего трансферного окна — сделка сорвалась в последний момент, как и возвращение защитника "канониров" Вильяма Салиба в "Сент-Этьен" на правах аренды.



Тем не менее, сейчас "канониры" все же согласовали приобретение 18-летнего игрока, родившегося в Голландии, но решившего выступать за сборную Туниса.



Как сообщает Football.London, Омар получил гарантии от главы академии "Арсенала" Пера Мертезакера, что будет регулярно тренироваться с первой командой, когда переедет в Лондон.



При этом "Арсенал" допускает, что Рекик сразу же вернется в "Герту" на вторую половину сезона, но окончательное решение пока не принят.



Отметим, что Омар приходится родным братом Кариму Рекику, который имеет на своем счету несколько матчей за "Манчестер Сити" и который в прошлом месяце сменил "Герту" на "Севилью".



Добавим, что за "Герту" также выступает полузащитник Маттео Гендузи, которого "Арсенал" отправил в Берлин на правах аренды.



