Лено: "Озил абсолютно предан "Арсеналу"
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что полузащитник Месут Озил по-прежнему предан лондонскому клубу.
Напомним, Озил отказался покинуть "Эмирейтс" в летнее трансферное окно, за что поплатился непопаданием в заявку "канониров" на Премьер-Лигу и Лигу Европы.
Таким образом, Месут лишился возможности играть минимум до января, однако Лено уверяет, что его соотечественника не считают изгоем в раздевалке.
"Месут остается частью команды и тренируется с нами. Он абсолютный профессионал — на поле и в раздевалке".
"Естественно, его ситуация расстраивает, но Месут хорошо держится и абсолютно предан "Арсеналу", — сообщил Лено Bild.
18.11.2020 21:00
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Ага ,потому что он никому не нужен ,даже арсеналу
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