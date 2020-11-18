Лено: "Озил абсолютно предан "Арсеналу"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что полузащитник Месут Озил по-прежнему предан лондонскому клубу.

Напомним, Озил отказался покинуть "Эмирейтс" в летнее трансферное окно, за что поплатился непопаданием в заявку "канониров" на Премьер-Лигу и Лигу Европы.



Таким образом, Месут лишился возможности играть минимум до января, однако Лено уверяет, что его соотечественника не считают изгоем в раздевалке.



"Месут остается частью команды и тренируется с нами. Он абсолютный профессионал — на поле и в раздевалке".



"Естественно, его ситуация расстраивает, но Месут хорошо держится и абсолютно предан "Арсеналу", — сообщил Лено Bild.