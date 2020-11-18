Лэмпард открыт к возвращению Баркли в "Челси"

Росс Баркли Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард открыт к возвращению полузащитника Росса Баркли на "Стэмфорд Бридж".

В минувшее трансферное окно конкуренция за места в стартовом составе "Челси" резко возросла, и это подтолкнуло Баркли к переходу в "Астон Виллу" на правах аренды.

26-летний англичанин быстро освоился в команде Дина Смита, дважды отличившись в пяти сыгранных матчах. Благодаря Россу "вилланы" ушли на международный перерыв, находясь на расстоянии одной победы от вершины Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mail, Лэмпард остался "очарован" некоторыми элементами игры Баркли и недавно связался с Россом, чтобы похвалить игрока.

Лэмпард также дал понять, что у Баркли все еще есть будущее в "Челси", особенно если Росс продолжит так же хорошо играть в остатке сезона.


Метки Астон Вилла, Баркли, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2020 20:00

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  1. lancerlancer1 18.11.2020 20:10 # lancerlancer1
    его уровень - Астон Вилла, максимум Эвертон. Не надо его в Челси, а точнее наxуй не надо

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