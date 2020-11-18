Салах по-прежнему заражен коронавирусом
Возвращение Мохамеда Салаха к выступлениям за "Ливерпуль" буде отложено, потому что повторный тест нападающего на коронавирус вновь дал положительный результат.
Напомним, Салах находится на карантине с пятницы, когда у него был выявлен COVID-19 после посещения свадьбы своего брата в Каире. В результате Мохмед был вынужден пропустить оба матча египетской сборной против Того в квалификации Кубка Африки.
И хотя болезнь Салаха протекает бессимптомно, сегодня Федерация футбола Египта объявила, что коронавирус по-прежнему присутствует в организме 28-летнего нападающего.
Таким образом, сообщает Liverpool Echo, Мохамед может пропустить три ближайших матча своего клуба — против "Лидса", "Аталанты" и "Брайтона".
Добавим, по-прежнему инфицирован и полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени.
18.11.2020 19:00
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Придётся менять в ФФ
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