Салах по-прежнему заражен коронавирусом

Возвращение Мохамеда Салаха к выступлениям за "Ливерпуль" буде отложено, потому что повторный тест нападающего на коронавирус вновь дал положительный результат.

Напомним, Салах находится на карантине с пятницы, когда у него был выявлен COVID-19 после посещения свадьбы своего брата в Каире. В результате Мохмед был вынужден пропустить оба матча египетской сборной против Того в квалификации Кубка Африки.



И хотя болезнь Салаха протекает бессимптомно, сегодня Федерация футбола Египта объявила, что коронавирус по-прежнему присутствует в организме 28-летнего нападающего.



Таким образом, сообщает Liverpool Echo, Мохамед может пропустить три ближайших матча своего клуба — против "Лидса", "Аталанты" и "Брайтона".



Добавим, по-прежнему инфицирован и полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени.