Фабрегас разочаровался в Гвардиоле, но Моуриньо считает своим другом

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас рассказал о своих отношениях с Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуриньо.

Ранее в своей карьере Фабрегасу довелось провести один сезон у Гвардиолы в "Барселоне", прежде чем в 2012 году Хосеп ушел в творческий отпуск. Каких-либо дружеских отношений у них за время совместной работы не сложилось.



"Нет, с Пепом мы совершенно не контактировали с тех пор. Я не знаю, является ли это чувство разочарования взаимным. Кое-что произошло, но я предпочитаю не говорить об этом. Пеп был моим идолом с детства. Наверное, с четырех лет и до настоящего момента я ни у кого не научился столь многому, как у него", — цитирует Фабрегаса ESPN.



Совсем другое дело — Моуриньо, у которого Фабрегас провел 19 месяцев в "Челси", прежде чем Жозе был уволен в декабре 2015.



"Моуриньо подбодрил меня больше других, когда я ушел из "Барсы". Он сказал, что в прошлом у нас были кое-какие разногласия на поле, потому что он представлял "Челси", а я играл за "Арсенал", затем он тренировал "Реал", а я был в "Барселоне", но теперь для него все закончилось. Мы перевернули эту страницу".



"Он рассказал мне о своем проекте. Я должен был отправиться туда, где мне будет лучше всего. Это было только мое решение, которое не зависело от того, что говорили люди. Профессиональный аспект был для меня в приоритете, и я до сих пор переписываюсь с ним и считаю его своим другом".



"Он очень мне помог в сложное время в моей карьере, и с ним я провел, возможно, один из своих лучших сезонов", — добавил Фабрегас.



Добавим, вместе с Гвардиолой Фабрегас выиграл только Кубок Испании, тогда как с Моуриньо — титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.