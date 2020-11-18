Колашинац заразился коронавирусом

"Арсенал" лишился уже второго игрока в этот международный перерыв из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, несколькими днями ранее COVID-19 был выявлен у полузащитника Мохамеда Эльнени, который заразился в расположении сборной Египта.



А сегодня Федерация футбола Боснии и Герцеговины объявила, что тест Сеада Колашинаца вернулся с положительным результатом. При этом еще накануне вечером защитник "канониров" тренировался в общей группе.



Теперь Колашинац пропустит матч боснийцев против Италии в среду вечером и совершенно точно не поедет с Арсеналом" к "Лидсу" в воскресенье — Сеаду предстоит самоизолироваться и дождаться, пока болезнь пройдет.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Колашинац сыграл только один матч — против "Вест Хэма" в сентябре.