Канчельскис вспомнил, как послал Фергюсона
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис вспомнил, как однажды оскорбил сэра Алекса Фергюсона на тренировочной базе.
Канчельскис прибыл на "Олд Траффорд" из донецкого "Шахтера" в марте 1991 по сделке стоимостью 650 тысяч фунтов.
На тот момент рожденный в Украине россиянин очень плохо владел английским языком, чем коварно воспользовались партнеры Андрея по "Юнайтед".
"Когда в раздевалку приходит иностранный игрок, его учат ругательствам. То же самое было с бразильскими игроками, когда я тренировал в России".
"Также они научили меня, как правильно обращаться к главному тренеру "Манчестер Юнайтед". И когда я практически в первый раз столкнулся в коридорах "Клиффа" с Алексом Фергюсоном, он сказал мне: "Как дела, Андрей?"
"Я улыбнулся ему и ответил: "Отвали, шотландский засранец" ("F*** off, Scottish b*****d")".
"Фергюсон остановился как вкопанный, а затем начал улыбаться, услышав эхо смеха дальше по коридору, тогда как я стоял в изумлении", — вспоминает Канчельскис в своей автобиографической книге.
18.11.2020 16:00
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Последние комментарии:
Дикарь какой-то
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Тоже мне достижение.
А так, офк, надо быть абсолютным овощем, чтоб на серьезных щах думать что фак оф скотиш бэстрд это что нормальное.
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