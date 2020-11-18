Канчельскис вспомнил, как послал Фергюсона

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис вспомнил, как однажды оскорбил сэра Алекса Фергюсона на тренировочной базе.

Канчельскис прибыл на "Олд Траффорд" из донецкого "Шахтера" в марте 1991 по сделке стоимостью 650 тысяч фунтов.



На тот момент рожденный в Украине россиянин очень плохо владел английским языком, чем коварно воспользовались партнеры Андрея по "Юнайтед".



"Когда в раздевалку приходит иностранный игрок, его учат ругательствам. То же самое было с бразильскими игроками, когда я тренировал в России".



"Также они научили меня, как правильно обращаться к главному тренеру "Манчестер Юнайтед". И когда я практически в первый раз столкнулся в коридорах "Клиффа" с Алексом Фергюсоном, он сказал мне: "Как дела, Андрей?"



"Я улыбнулся ему и ответил: "Отвали, шотландский засранец" ("F*** off, Scottish b*****d")".



"Фергюсон остановился как вкопанный, а затем начал улыбаться, услышав эхо смеха дальше по коридору, тогда как я стоял в изумлении", — вспоминает Канчельскис в своей автобиографической книге.