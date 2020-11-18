Канчельскис вспомнил, как послал Фергюсона

Андрей Канчельскис Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис вспомнил, как однажды оскорбил сэра Алекса Фергюсона на тренировочной базе.

Канчельскис прибыл на "Олд Траффорд" из донецкого "Шахтера" в марте 1991 по сделке стоимостью 650 тысяч фунтов.

На тот момент рожденный в Украине россиянин очень плохо владел английским языком, чем коварно воспользовались партнеры Андрея по "Юнайтед".

"Когда в раздевалку приходит иностранный игрок, его учат ругательствам. То же самое было с бразильскими игроками, когда я тренировал в России".

"Также они научили меня, как правильно обращаться к главному тренеру "Манчестер Юнайтед". И когда я практически в первый раз столкнулся в коридорах "Клиффа" с Алексом Фергюсоном, он сказал мне: "Как дела, Андрей?"

"Я улыбнулся ему и ответил: "Отвали, шотландский засранец" ("F*** off, Scottish b*****d")".

"Фергюсон остановился как вкопанный, а затем начал улыбаться, услышав эхо смеха дальше по коридору, тогда как я стоял в изумлении", — вспоминает Канчельскис в своей автобиографической книге.


Метки Канчельскис, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2020 16:00

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  1. vyrentz 18.11.2020 16:52 # vyrentz
    Дикарь какой-то

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  2. gerrard08 18.11.2020 16:04 # gerrard08
    Тоже мне достижение.
    А так, офк, надо быть абсолютным овощем, чтоб на серьезных щах думать что фак оф скотиш бэстрд это что нормальное.

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