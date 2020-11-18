Клубы Футбольной Лиги проголосовали за пять замен

Клубы Футбольной Лиги проголосовали за переход к пяти заменам вместо стандартных трех.

Напомним, в августе клубы Премьер-Лиги дважды голосовали насчет продления коронавирусного правила о пяти заменах на сезон 2020/21 и оба раза — отрицательно.



Большие команды оказались лишены возможности делать по пять замен, поскольку середняки и аутсайдеры решили, что это даст преимущество коллективам с длинной скамейкой.



Недавно Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп в очередной раз жаловались на это, указывая на пугающее количество травм, однако исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс заявил, что не ожидает возврата к пяти к пяти заменам.



А вот в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два проявили благоразумие и решили, что пять замен можно будет делать, начиная с пятницы, когда "Ковентри" сыграет с "Бирмингемом", сообщает Sky Sports.



Как и клубы Премьер-Лиги, представители низших дивизионов тоже столкнулись с жесточайшим графиком и обилием травм, и пять замен будут призваны этому помочь.



Добавим, Премьер-Лига остается единственным первенством в Европе, где команды могут делать только по три замены за матч в этом сезоне.