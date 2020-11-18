Кейн рассказал о своей фотографии в футболке "Арсенала"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пролил свет на свою знаменитую детскую фотографию, где он изображен в футболке "Арсенала".

Восхищаясь Кейном, фанаты "Тоттенхэма" нередко сталкиваются с язвительной реакцией своих оппонентов из "Арсенала", припоминающих, что однажды бестрофейная легенда "шпор" занимался в академии "канониров".



Однако Кейн не испытывает никакой ностальгии по "Арсеналу" и уверяет, что никогда не хотел переметнуться к более титулованным соседям по Северному Лондону.



"Я играл за "Арсенал", когда был моложе, и, к сожалению для них, они отпустили меня".



"В "Тоттенхэме" я нахожусь с 11 лет, и сейчас я пожинаю плоды этого".



"Было ли у меня желание вернуться к корням? Абсолютно нет. В данный момент я в хорошем месте, поэтому я счастлив", — цитирует Кейна Daily Express.