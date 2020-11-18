Виллиан: "Артета будет считаться одним из лучших тренеров в мире"

Вингер "Челси" Виллиан уверен, что в ближайшие годы его наставник Микель Артета заработает репутацию одного из лучших тренеров в мире.

Артета работает в качестве самостоятельного специалиста чуть менее года, но за это время успел выиграть Кубок Англии с Суперкубок Англии и кардинально перестроить лондонскую команду относительно той, что досталась ему от предшественника Унаи Эмери.



Виллиан стал одним из многочисленных новичков "Арсенала" при Артете, и у 32-летний бразилец абсолютно уверен, что Микель обречен на успех.



"Он станет тренером топ-уровня, я не сомневаюсь в этом".



"У него есть необходимый потенциал, как и есть амбиции. Через несколько лет он будет считаться одним из лучших тренеров в Премьер-Лиге — и в мире".



"Естественно, тебе нужны трофеи, чтобы считаться одним из лучших, и в обозримом будущем они у него непременно появятся".



"Я под впечатлением от того, как он разговаривает и объясняет свои тактические задумки — он быстро читает игру и принимает необходимые поправки. Пока что под его началом великолепно тренироваться, и я многому учусь", — сообщил Виллиан FourFourTwo.