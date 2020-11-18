Виллиан: "Артета будет считаться одним из лучших тренеров в мире"

Микель Артета Вингер "Челси" Виллиан уверен, что в ближайшие годы его наставник Микель Артета заработает репутацию одного из лучших тренеров в мире.

Артета работает в качестве самостоятельного специалиста чуть менее года, но за это время успел выиграть Кубок Англии с Суперкубок Англии и кардинально перестроить лондонскую команду относительно той, что досталась ему от предшественника Унаи Эмери.

Виллиан стал одним из многочисленных новичков "Арсенала" при Артете, и у 32-летний бразилец абсолютно уверен, что Микель обречен на успех.

"Он станет тренером топ-уровня, я не сомневаюсь в этом".

"У него есть необходимый потенциал, как и есть амбиции. Через несколько лет он будет считаться одним из лучших тренеров в Премьер-Лиге — и в мире".

"Естественно, тебе нужны трофеи, чтобы считаться одним из лучших, и в обозримом будущем они у него непременно появятся".

"Я под впечатлением от того, как он разговаривает и объясняет свои тактические задумки — он быстро читает игру и принимает необходимые поправки. Пока что под его началом великолепно тренироваться, и я многому учусь", — сообщил Виллиан FourFourTwo.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 446

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  1. liverbro 18.11.2020 14:17 # liverbro
    Будем посмотреть.еще очень молод

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  2. manutd-20champ 18.11.2020 14:02 # manutd-20champ
    фантастика

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  3. ravi 18.11.2020 13:48 # ravi
    Вингер "Челси" Виллиан уверен, что в ближайшие годы его наставник Микель Артета заработает репутацию одного из лучших тренеров в мире.

    нет такого в челси, миша кончай бухать

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  4. chelsea88 18.11.2020 13:01 # chelsea88
    Да днище он очерёдное. Когда случайно выигрывает, гейгуннерасты в рот вые6аные его хвалят. Когда он показывает настоящий свой уровень те же самые шконониры его поносят.

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  5. wearechelsea 18.11.2020 13:00 # wearechelsea
    Хахахахаха)))

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