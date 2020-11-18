Очередному защитнику "Ливерпуля" нездоровится

Эпидемия травм защитников "Ливерпуля" продолжается — теперь захворал Рис Уильямс.

Напомним, в данный момент "Ливерпуль" не может рассчитывать на травмированных Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Фабиньо и Тренера Александер-Арнольда.



Во время этого международного перерыва небольшие проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Робертсона в сборной Шотландии, а теперь из молодежной сборной Англии был досрочно отпущен Уильямс, пропустивший матч против сверстников из Албании во вторник. К счастью, это лишь мера предосторожности.



"У него небольшое перенапряжение в области бедра. В его лучших интересах было вернуться в "Ливерпуль". Если существует какая-либо вероятность травмы, наш медицинский штаб всегда общается с клубом игрока".



"Поэтому Риса не было среди запасных. Я подумал, лучше всего будет вернуть его в "Ливерпуль", — цитирует главного тренера молодежной сборной Англии Эйди Бутройда Liverpool Echo.