Очередному защитнику "Ливерпуля" нездоровится
Эпидемия травм защитников "Ливерпуля" продолжается — теперь захворал Рис Уильямс.
Напомним, в данный момент "Ливерпуль" не может рассчитывать на травмированных Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Фабиньо и Тренера Александер-Арнольда.
Во время этого международного перерыва небольшие проблемы с задней поверхностью бедра возникли у Робертсона в сборной Шотландии, а теперь из молодежной сборной Англии был досрочно отпущен Уильямс, пропустивший матч против сверстников из Албании во вторник. К счастью, это лишь мера предосторожности.
"У него небольшое перенапряжение в области бедра. В его лучших интересах было вернуться в "Ливерпуль". Если существует какая-либо вероятность травмы, наш медицинский штаб всегда общается с клубом игрока".
"Поэтому Риса не было среди запасных. Я подумал, лучше всего будет вернуть его в "Ливерпуль", — цитирует главного тренера молодежной сборной Англии Эйди Бутройда Liverpool Echo.
18.11.2020 12:00
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Ну сейчас любой синяк у игроков красных со стороны сми будет рассматриваться под микроскопом, чтобы лишний раз хайпануть на эпидемии травм в клубе.
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