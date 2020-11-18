Маттеус: "Клопп — единственный кандидат на роль следующего тренера сборной Германии"
Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус назвал наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа единственным кандидатом на замену Йоахиму Леву у руля сборной Германии.
Лев тренирует сборную Германии с 2006 года, но в последнюю пару лет к нему все больше вопросов. Накануне немцы и вовсе потерпели свое самое крупное поражение в соревновательных матчах, уступив Испании со счетом 6:0 в Лиге Наций.
В эту же пару лет Клопп привел "Ливерпуль" к победам в Лиге Чемпионов, Суперкубке Европы, клубном Чемпионате Мира и Премьер-Лиге, и для Маттеуса нет человека лучше на роль преемника Лева.
"Если говорить о возможных кандидатах, то есть только один человек, которого хотел бы видеть в этой роли каждый, и это Юрген Клопп".
"Он крайне успешен, харизматичен и одинаково популярен у фанатов и медиа".
"Он далек от того, чтобы закончить свою работу с "Ливерпулем", и у него еще будет время для национальной команды через несколько лет", — сообщил Маттеус Sky Sport Germany.
18.11.2020 11:00
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Последние комментарии:
Клопп не даст мгновенного результата. Команда конечно заиграет по новому, более агрессивно, но, чтобы создать машину типа Ливерпуля, ему нужны игроки покаченные под его стиль, а в сборной это сделать сложнее. Лёв хорош (был) тактически и умеет довести до игроков задачи и схемы, которые достаточно долго работали безотказно. Главное у него тактическая дисциплина.
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Лёву вчера красиво его гриву напудрили
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