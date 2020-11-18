Маттеус: "Клопп — единственный кандидат на роль следующего тренера сборной Германии"

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус назвал наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа единственным кандидатом на замену Йоахиму Леву у руля сборной Германии.

Лев тренирует сборную Германии с 2006 года, но в последнюю пару лет к нему все больше вопросов. Накануне немцы и вовсе потерпели свое самое крупное поражение в соревновательных матчах, уступив Испании со счетом 6:0 в Лиге Наций.



В эту же пару лет Клопп привел "Ливерпуль" к победам в Лиге Чемпионов, Суперкубке Европы, клубном Чемпионате Мира и Премьер-Лиге, и для Маттеуса нет человека лучше на роль преемника Лева.



"Если говорить о возможных кандидатах, то есть только один человек, которого хотел бы видеть в этой роли каждый, и это Юрген Клопп".



"Он крайне успешен, харизматичен и одинаково популярен у фанатов и медиа".



"Он далек от того, чтобы закончить свою работу с "Ливерпулем", и у него еще будет время для национальной команды через несколько лет", — сообщил Маттеус Sky Sport Germany.