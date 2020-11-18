Агент: "Жоржиньо может последовать за Сарри"
Агент Жоржиньо признался, что полузащитник "Челси" внимательно следит за тем, где возобновит тренерскую карьеру Маурицио Сарри.
В июле 2018 именно Сарри привел Жоржиньо за собой из "Наполи" в "Челси". Год спустя Маурицио возглавил "Ювентус", но проработал там только один сезон — недостаточно долго, чтобы воссоединиться с определяющим игроком для своей футбольной философии.
Тем не менее, Сарри и Жоржиньо все еще могут возобновить сотрудничество. Это зависит от того, куда отправится Маурицио.
"Он (Жоржиньо) очень доволен Фрэнком Лэмпардом, а "Челси" может выступить еще лучше, чем в прошлом сезоне".
"Почти все итальянские игроки выступают в Серии А. Это важная лига, но его путь привел его в Лондон".
"Если бы Маурицио Сарри не уволили, он, возможно, перешел бы в "Ювентус".
"У Жоржиньо есть очень сильная персональная и профессиональная связь с этим тренером. Мы посмотрим, куда отправится Сарри, и если это будет большой клуб в Италии, Жоржиньо может последовать за ним", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Mirror.
18.11.2020 10:00
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