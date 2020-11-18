Экс-директор "Ромы" был шокирован, насколько дешево подписал Смоллинга у МЮ

Бывший спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки признался, что его шокировало, насколько дешево "Манчестер Юнайтед" был готов отпустить защитника Криса Смоллинга.

Летом 2019 "Роме" посчастливилось арендовать Смоллинга на сезон, заплатив "Юнайтед" менее 3 миллионов фунтов.



Проведя 37 матчей и утвердившись ключевым игроком итальянской команды, Крис был выкуплен за 13 млн. фунтов.



По словам Петраки, сперва он принял за розыгрыш, когда узнал, какие смешные деньги просит "Юнайтед" за право арендовать опытнейшего игрока сборной Англии.



"Мы пытались подписать Деяна Ловрена (из "Ливерпуля"), но я не хотел тратить так много денег на игрока, у которого есть проблемы с паховыми мышцами".



"Тогда мне позвонил итальянский агент и сказал: "Ты можешь взять Смоллинга в аренду". Я не мог поверить в это. Я подумал, что это розыгрыш".



"Смоллинг — один из представителей вымирающего вида игроков, которые великолепно накрывают своего оппонента", — сообщил Петраки Corriere dello Sport.