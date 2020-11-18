Балотелли провел переговоры с "Барнлси"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Марио Балотелли провел переговоры с клубом Чемпионшипа "Барнсли".

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, недавно агент Балотелли установил контакт с сопредседателями "Барнсли" Чиеном Ли и Полом Конвэем.



"Дворнягам" были предложены услуги чемпиона Премьер-Лиги 2012 года, но когда настал момент принимать решение, Марио охладел к идее выступать в Чемпионшипе.



В данный момент Балотелли надеется получить более привлекательные предложения, продолжая поддерживать форму с "Франчакортой" из четвертого итальянского дивизиона.



Добавим, что 30-летний Балотелли доступен свободным агентом после того, как в июне "Брешиа" решила разорвать с ним контракт за пропуск тренировок.