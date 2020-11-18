Зрители могут вернуться на стадионы уже в декабре

Зрители смогут вернуться на футбольные стадионы уже в следующем месяце, если количество заражений коронавирусом пойдет на спад.

Напомним, изначально планировалось частично открыть стадионы для зрителей в октябре, однако вторая волна пандемии заставила правительство страны отложить эту идею.



По информации ESPN и Daily Mirror, британские власти, Премьер-Лига и Футбольная Лига продолжают работу в этом направлении. После завершения национального карантина 2 декабря будет начат процесс поэтапного открытия стадионов. Это является "личным приоритетом" для премьер-министра Бориса Джонсона.



При этом клубам из крупных городов, которые сильнее страдают от COVID-19, возможно, придется продолжить играть без зрителей на трибунах до января.



Добавим, накануне вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди заявила, что ее клуб теряет 2 миллиона фунтов за каждый домашний матч без зрителей. Для "Манчестер Юнайтед" этот показатель составляет 4.3 млн. фунтов за каждую игру на пустом "Олд Траффорд".