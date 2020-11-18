Анонс матча Англия — Исландия

В своем заключительном матче в этом календарном году сборная Англии дома сыграет против Исландии в рамках Лиги Наций.

После двух поражений подряд от Дании дома (0:1) и Бельгии на выезде (2:0) англичане лишились даже математических шансов выйти в плей-офф соревнования.



Команда Гарета Саутгейта в любом случае финиширует третьей в квартете — точно так же, как не набравшая ни одного очка в пяти турах Исландия останется последней.



Фактически сборная Англии начинает подготовку к выступлению на Чемпионате Европы следующим летом, и для некоторых игроков это возможность запрыгнуть на подножку уходящего поезда.



- Это будет всего лишь пятая встреча Англии и Исландии. Родоначальники футбола выиграли две из четырех предыдущих (1 ничья, 1 поражение).



- В четырех матчах против Исландии англичане забили девять голов и пропустили пять, но в сентябре смогли сохранить свои ворота на замке (победа 0:1).



- Одержав семь побед подряд, затем Англия проиграла два из трех последних матчей.



- Исландия проиграла шесть из семи последних матчей, избежав поражения лишь против Румынии.



- В семи матчах в 2020 году Англия четырежды сохранила свои ворота на замке, Исландия — ни разу.



Ожидается, что в стартовом составе сборной Англии появятся Джек Грилиш, Джуд Беллингем и Фил Фоден. Бен Чилуэлл возобновил тренировки после мышечного спазма в спине. Джордан Хендерсон и Рахим Стерлинг вернулись в свои клубы на лечение.



Лига Наций. Группа A2. 6-й тур

Сборная Англии — сборная Исландии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция