Бэйл чувствует, что его любят в "Тоттенхэме"

Вингер Гарет Бэйл признался, что благодаря возвращению в "Тоттенхэм" вновь почувствовал себя любимым, и это помогает ему улучшать свою форму.

После затяжной вражды с Зинедином Зиданом и фанатами "Реала", в сентябре Бэйл вернулся на правах аренды в "Тоттенхэм", откуда он и уехал в Мадрид в 2013 году.



31-летний валлиец прибыл в Северный Лондон в совершенно разобранном состоянии — с травмой и отсутствием нормальной игровой практики на протяжении многих месяцев.



Пока что Бэйл сыграл только шесть матчей за "шпор", однако любовь каждого, кто имеет отношение к клубу, позволяет Гарету чувствовать себя счастливым.



"Я чувствую себя очень счастливым, и я очень хорошо освоился в "Тоттенхэме".



"Возвращение туда, где ты чувствуешь себя любимым, делает тебя голодным, чтобы выходить и снова сражаться ради фанатов, которые так сильно тебя поддерживают".



"Приятно вернуться туда, где ты являешься желанным. Мне определенно помогло, что я вернулся в Британию. Надеюсь, так будет и дальше, и в дополнение к хорошему сезону я хорошо выступлю за сборную Уэльса".



"Я восстанавливаю свою форму и снова играю. Это то, что делает счастливым каждого игрока".



"Я чувствую, что мои дела идут хорошо, но я все еще должен значительно прибавить, и я предвкушаю это", — цитирует Бэйла Daily Mirror.