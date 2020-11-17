"Ливерпуль" открыл свою новую тренировочную базу

"Ливерпуль" официально открыл свою новую тренировочную базу в Керби.

С одобрения своего главного тренера Юргена Клоппа в этот международный перерыв "Ливерпуль" передислоцировался из Мелвуда в Керби, где оказались объединены все команды "красных" — от юношей из академии до первой команды.



Строительство новой базы продлилось 722 дня и обошлось мерсисайдскому клубу в 50 миллионов фунтов, однако Клопп считает это отличной инвестицией в будущее.



"Сегодня по-настоящему особенный день для команды. День, которого мы долго ждали".



"Было сделано много шагов, проведено много встреч с архитекторами, дизайнерами, каждым! Это замечательное сооружение, и каждый, кому удастся его посетить, будет впечатлен".



"Это удивительное здание — здесь есть все на сейчас и на будущее. Оно практически идеально!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.







