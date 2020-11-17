"Ливерпуль" открыл свою новую тренировочную базу
"Ливерпуль" официально открыл свою новую тренировочную базу в Керби.
С одобрения своего главного тренера Юргена Клоппа в этот международный перерыв "Ливерпуль" передислоцировался из Мелвуда в Керби, где оказались объединены все команды "красных" — от юношей из академии до первой команды.
Строительство новой базы продлилось 722 дня и обошлось мерсисайдскому клубу в 50 миллионов фунтов, однако Клопп считает это отличной инвестицией в будущее.
"Сегодня по-настоящему особенный день для команды. День, которого мы долго ждали".
"Было сделано много шагов, проведено много встреч с архитекторами, дизайнерами, каждым! Это замечательное сооружение, и каждый, кому удастся его посетить, будет впечатлен".
"Это удивительное здание — здесь есть все на сейчас и на будущее. Оно практически идеально!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
17.11.2020 23:00
Просмотров: 419
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КНЯЖЕСТВО КИРКБИ!!!
(ответить)
Лучшая база в мире.
У нас база лучше, чем у членсов стадион, ору
(ответить)
Джеймсу Милнеру зачёт за самоиронию и дверь имени Милнера на базе.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий