"Ливерпуль" открыл свою новую тренировочную базу

Новая тренировочная база Ливерпуля "Ливерпуль" официально открыл свою новую тренировочную базу в Керби.

С одобрения своего главного тренера Юргена Клоппа в этот международный перерыв "Ливерпуль" передислоцировался из Мелвуда в Керби, где оказались объединены все команды "красных" — от юношей из академии до первой команды.

Строительство новой базы продлилось 722 дня и обошлось мерсисайдскому клубу в 50 миллионов фунтов, однако Клопп считает это отличной инвестицией в будущее.

"Сегодня по-настоящему особенный день для команды. День, которого мы долго ждали".

"Было сделано много шагов, проведено много встреч с архитекторами, дизайнерами, каждым! Это замечательное сооружение, и каждый, кому удастся его посетить, будет впечатлен".

"Это удивительное здание — здесь есть все на сейчас и на будущее. Оно практически идеально!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Новая тренировочная база Ливерпуля


Метки видео, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 419

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 18.11.2020 00:09 # electric
    КНЯЖЕСТВО КИРКБИ!!!

    (ответить)

  2. mikkiynwa 17.11.2020 23:39 # mikkiynwa
    Лучшая база в мире.


    У нас база лучше, чем у членсов стадион, ору

    (ответить)

  3. ensiferum 17.11.2020 23:13 # ensiferum
    Джеймсу Милнеру зачёт за самоиронию и дверь имени Милнера на базе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: