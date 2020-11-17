Терри отрицает, что признался Коулу в расистском поступке

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри опроверг слова Карлтона Коула о том, что он признался экс-нападающему "Вест Хэма" в оскорблении Антона Фердинанда на расовой почве.

Напомним, в 2011 году Терри заподозрили в том, что во время матча за "Челси" против КПР он назвал Фердинанда фразой "f*****g black c**t".



Джон свою вину отрицал и даже был оправдан судом, однако FA все равно его дисквалифицирована и лишила капитанской повязки за считанные месяцы до Чемпионата Европы.



В недавнем интервью Stoppage Time TV Коул вспомнил о том инциденте и заявил, что Терри по секрету поведал ему правду.



"Я рос вместе с Джей-Ти, и я не видел этой его стороны. Я был расстроен, поэтому я позвонил и сказал ему: "Почему ты это сделал?" Он ответил: "Это был момент безумия, я не знаю, почему я так поступил", — говорил Коул.



Это откровение Карлтона возмутило Терри, который поспешил обвинить своего друга во лжи.



"Джон Терри решительно отвергает обвинения, которые сделал против него Карлтон Коул. Это ложь, и этого никогда не было, а вдобавок мистер Терри был оправдан по всем этим обвинениям судом".



"Карлтон Коул никогда не обращался по этому поводу ни к мистеру Терри, ни к FA, ни к полиции. И это по той причине, что те оскорбительные слова никогда не были произнесены", — гласит заявление, распространенное Джоном.