Конте планирует вернуться в Премьер-Лигу

Бывший наставник "Челси" Антонио Конте заявил о своих планах вернуться в Премьер-Лигу после "Интера".

Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 год, в своем первом же сезоне выиграв титул Премьер-Лиги.



Несмотря на то, что Антонио покинул лондонский клуб при весьма скандальных обстоятельствах, итальянский тренер влюбился в английский футбол и хочет снова ощутить эту атмосферу — но лишь после того, как закончит свой нынешний проект.



"Мой контракт в "Интере" действителен еще этот сезон и следующий. Я начал здесь проект и, если честно, хочу продолжать его развивать много лет, потому что мы только закладываем фундамент".



Но в будущем я определенно хочу вернуться в Англию и расширить свой опыт, потому что я очень наслаждался своим пребыванием там и тем, что дышал атмосферой английского футбола".



"Ради себя и своей семьи я бы хотел однажды вернуться в Англию, потому что мы получил невероятный жизненный опыт, и мы бы хотели снова это испытать", — сообщил Конте The Telegraph.