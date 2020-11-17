Тебас снова критикует "Сити"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас устроил очередную истеричную атаку на "Манчестер Сити" насчет несоблюдения "горожанами" правил финансового фейр-плей.

На сей раз недовольство Тебаса в отношении "Сити" вызвано спекуляциями насчет перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам".



"Сити" хотел подписать Месси еще в минувшее трансферное окно, однако "Барселона" — при поддержке Ла Лиги — заблокировала уход своей суперзвезды.



В конце этого сезона Лионель станет свободным агентом, однако Тебас все равно убежден, что "Сити" может позволить себе 33-летнего аргентинца, только пренебрегая правилами ФФП.



"Мы бы предпочли сохранить Месси в Ла Лиге, но от нас ушли Криштиану Роналду и Неймар, и мы не заметили никакой разницы".



"Единственный клуб Премьер-Лиги, который рассуждает о приглашении Месси, — это "Манчестер Сити".



"Поскольку "Сити" существует вне правил, я опасаюсь, что они могут позволить себе игрока, только пренебрегая ФФП УЕФА. Я не единственный, кто жалуется на это. Клопп и Моуриньо тоже жаловались на "Сити".



"Я критиковал "Сити" так много раз, что еще один ничего не изменит. На них не влияет ни COVID, ни пандемия, ни что-либо еще, потому что они существуют в другой финансовой реальности, и с ними невозможно соперничать", — цитирует Тебаса Manchester Evening News.