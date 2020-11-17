Почеттино "точно знает, чего хочет"

Бывший игрок и тренер "Тоттенхэма" Осси Ардилес заявил, что Маурисио Почеттино точно знает, где хочет возобновить тренерскую карьеру.

Почеттино находится без работы уже год, будучи уволенным из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.



За эти 12 месяцев аргентинского специалиста сватали во многие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", и Ардилес ожидает, что в скором времени его соотечественник обретет новое пристанище.



"У него уже было несколько предложений, но в силу той или иной причины ничего не случилось. Он просто ждет, и он в очень хорошем положении, потому что он более-менее может выбирать, куда ему отправиться".



"Он точно знает, чего хочет. Он живет футболом, он смотрит все матчи, и ему нравится разговаривать о футболе".



"Он не торопится, но скоро он снова будет тренировать", — сообщил Ардилес Evening Standard.