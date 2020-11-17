Чилуэлл возобновил тренировки

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл оправился после проблем со спиной и возобновил тренировки со сборной Англии.

Напомним, Чилуэлл был заменен еще в первом тайме проигранного англичанами матча Лиги Наций против сборной Бельгии в минувшее воскресенье (2:0).



Однако Бен избежал повреждения, отделавшись мышечным спазмом в спине, и уже во вторник занимался в общей группе, о чем сообщает Sky Sports.



Теперь главному тренеру "трех львов" Гарету Саутгейту нужно решить, задействует ли он Чилуэла в матче против Исландии на "Уэмбли" в среду вечером.



Также сегодня стало известно, что тесты всех 22 игроков, оставшихся в распоряжении Саутгейта, вернулись с отрицательным результатом на COVID-19.