Чилуэлл возобновил тренировки

Бен Чилуэлл Защитник "Челси" Бен Чилуэлл оправился после проблем со спиной и возобновил тренировки со сборной Англии.

Напомним, Чилуэлл был заменен еще в первом тайме проигранного англичанами матча Лиги Наций против сборной Бельгии в минувшее воскресенье (2:0).

Однако Бен избежал повреждения, отделавшись мышечным спазмом в спине, и уже во вторник занимался в общей группе, о чем сообщает Sky Sports.

Теперь главному тренеру "трех львов" Гарету Саутгейту нужно решить, задействует ли он Чилуэла в матче против Исландии на "Уэмбли" в среду вечером.

Также сегодня стало известно, что тесты всех 22 игроков, оставшихся в распоряжении Саутгейта, вернулись с отрицательным результатом на COVID-19.


Метки сборная Англии, травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2020 18:00

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  1. j-silver 17.11.2020 19:04 # j-silver
    Сразу видно что топарик жуткий, быстро поправился и в бой
    Вандик полюбасу полгода в лазарете проваляется, пох че, зпшку же зеропуки все равно платят

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  2. jirrort 17.11.2020 18:19 # jirrort
    Пись пись

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  3. chelsealondon 17.11.2020 18:16 # chelsealondon
    Ну что за топарь то такой а ...

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  4. thegodfather 17.11.2020 18:01 # thegodfather
    как дела у зеропулей,ехеехехе?

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