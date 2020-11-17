Чилуэлл возобновил тренировки
Защитник "Челси" Бен Чилуэлл оправился после проблем со спиной и возобновил тренировки со сборной Англии.
Напомним, Чилуэлл был заменен еще в первом тайме проигранного англичанами матча Лиги Наций против сборной Бельгии в минувшее воскресенье (2:0).
Однако Бен избежал повреждения, отделавшись мышечным спазмом в спине, и уже во вторник занимался в общей группе, о чем сообщает Sky Sports.
Теперь главному тренеру "трех львов" Гарету Саутгейту нужно решить, задействует ли он Чилуэла в матче против Исландии на "Уэмбли" в среду вечером.
Также сегодня стало известно, что тесты всех 22 игроков, оставшихся в распоряжении Саутгейта, вернулись с отрицательным результатом на COVID-19.
17.11.2020 18:00
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Сразу видно что топарик жуткий, быстро поправился и в бой
Вандик полюбасу полгода в лазарете проваляется, пох че, зпшку же зеропуки все равно платят
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Пись пись
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Ну что за топарь то такой а ...
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как дела у зеропулей,ехеехехе?
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