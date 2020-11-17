Конте жалеет, что не купил Ван Дейка и Лукаку в "Челси"

Ромелу Лукаку и Виргил Ван Дейк Главный тренер "Интера" Антонио Конте назвал имена двух игроков, о сорвавшихся трансферах которых в "Челси" он жалеет больше всего.

Выиграв Премьер-Лигу в сезоне 2016/17, Конте надеялся значительно укрепить состав "Челси", чтобы сделать свою команду доминирующей силой в английском футболе на много лет.

Конте хотел забрать защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" и нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона", однако не получил должной поддержки руководства, и дальше отношения Антонио и лондонского клуба стали стремительно портиться.

"Я просил о двух игроках, и мы были очень, очень близки после того, как выиграли лигу".

"Первым игроком был Ромелу Лукаку, вторым — Виргил Ван Дейк. Мы были очень, очень близки к их приобретению".

"Мы контактировали каждый день, и я всегда говорил, что с этими двумя игроками мы улучшим мою команду на 30 процентов".

"Думаю, мы упустили эту возможность продолжить свое развитие и захватить самую вершину на много лет".

"Жаль, что так вышло. Ромелу в "Интере" показывает, что моя задумка была правильной для клуба, как и показал Ван Дейк в "Ливерпуле", — сообщил Конте Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Конте, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2020 17:00

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  1. mikkiynwa 17.11.2020 17:39 # mikkiynwa
    Да нет, вы что, Отсосальсе никогда не хотел ВВД))) (с)

    Тупые членсы, по губам Вам провели красиво, эехехххе

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  2. thegodfather 17.11.2020 17:03 # thegodfather
    конте топ
    факт.

    но как человек, возможно, и не очень

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