Конте жалеет, что не купил Ван Дейка и Лукаку в "Челси"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте назвал имена двух игроков, о сорвавшихся трансферах которых в "Челси" он жалеет больше всего.

Выиграв Премьер-Лигу в сезоне 2016/17, Конте надеялся значительно укрепить состав "Челси", чтобы сделать свою команду доминирующей силой в английском футболе на много лет.



Конте хотел забрать защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" и нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона", однако не получил должной поддержки руководства, и дальше отношения Антонио и лондонского клуба стали стремительно портиться.



"Я просил о двух игроках, и мы были очень, очень близки после того, как выиграли лигу".



"Первым игроком был Ромелу Лукаку, вторым — Виргил Ван Дейк. Мы были очень, очень близки к их приобретению".



"Мы контактировали каждый день, и я всегда говорил, что с этими двумя игроками мы улучшим мою команду на 30 процентов".



"Думаю, мы упустили эту возможность продолжить свое развитие и захватить самую вершину на много лет".



"Жаль, что так вышло. Ромелу в "Интере" показывает, что моя задумка была правильной для клуба, как и показал Ван Дейк в "Ливерпуле", — сообщил Конте Daily Mirror.