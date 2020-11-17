"Юнайтед" сосредоточится на продаже игроков в январе

В зимнее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" сосредоточится на продаже игроков, которым нет места в планах главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В данный момент первая команда "Юнайтед" насчитывает 31 игрока, и это чересчур во всех отношениях.



Среди тех, насчет кого "красные дьяволы" готовы выслушать предложения, значатся голкипер Серхио Ромеро, защитники Маркос Рохо, Фил Джонс и Тимоти Фосу-Менса.



Кроме того, в конце января истекает аренда Одиона Игало. Нигерийский нападающий вернется в "Шанхай Шеньхуа", и "Юнайтед" не будет искать ему замену благодаря наличию Эдинсона Кавани.



Отметим, что контракты Ромеро, Рохо и Фосу-Менса истекают в конце этого сезона, но в случае с первыми двумя у "дьяволов" есть опция продления на 12 месяцев, сообщает Manchester Evening News.