Канте оценил шансы "Челси" на титул

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте считает, что его команда "в хорошем положении", чтобы побороться за трофеи и титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Челси" провел впечатляющую трансферную кампанию, потратив около 250 миллионов фунтов в минувшее окно.

Канте чувствует, что "синие" значительно окрепли и теперь готовы претендовать на высшие цели во втором сезоне при Фрэнке Лэмпарде.

"Команда изменилась за последние годы, а тренер работает с нами уже год. Думаю, мы купили немало новых игроков, и теперь мы стараемся соответствовать стандартам "Челси". Это означает выигрывать трофеи, и быть на вершине таблицы в Англии".

"В данный момент мы занимаем хорошее положение, и я надеюсь, мы продолжим в том же духе. Также я надеюсь, мы как можно скорее обеспечим себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год", — сообщил Канте TF1.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2020 15:00

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  1. lexa-arsenal 17.11.2020 15:32 # lexa-arsenal
    красава

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  2. asnural 17.11.2020 15:19 # asnural
    Олд трахорд

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  3. yamateh 17.11.2020 15:18 # yamateh
    нужно уметь выигрывать у больших команд в гостях, тогда можно поговорить о титуле! а пока что нули на траффорде и 0-2 на мосту

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  4. vyrentz 17.11.2020 15:17 # vyrentz
    5 Челси 8 15
    6 Астон Вилла 7 15

    Просто Пососалси

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