Канте оценил шансы "Челси" на титул
Полузащитник "Челси" Нголо Канте считает, что его команда "в хорошем положении", чтобы побороться за трофеи и титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
"Челси" провел впечатляющую трансферную кампанию, потратив около 250 миллионов фунтов в минувшее окно.
Канте чувствует, что "синие" значительно окрепли и теперь готовы претендовать на высшие цели во втором сезоне при Фрэнке Лэмпарде.
"Команда изменилась за последние годы, а тренер работает с нами уже год. Думаю, мы купили немало новых игроков, и теперь мы стараемся соответствовать стандартам "Челси". Это означает выигрывать трофеи, и быть на вершине таблицы в Англии".
"В данный момент мы занимаем хорошее положение, и я надеюсь, мы продолжим в том же духе. Также я надеюсь, мы как можно скорее обеспечим себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год", — сообщил Канте TF1.
17.11.2020 15:00
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Последние комментарии:
красава
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Олд трахорд
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нужно уметь выигрывать у больших команд в гостях, тогда можно поговорить о титуле! а пока что нули на траффорде и 0-2 на мосту
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5 Челси 8 15
6 Астон Вилла 7 15
Просто Пососалси
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