Канте оценил шансы "Челси" на титул

Полузащитник "Челси" Нголо Канте считает, что его команда "в хорошем положении", чтобы побороться за трофеи и титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Челси" провел впечатляющую трансферную кампанию, потратив около 250 миллионов фунтов в минувшее окно.



Канте чувствует, что "синие" значительно окрепли и теперь готовы претендовать на высшие цели во втором сезоне при Фрэнке Лэмпарде.



"Команда изменилась за последние годы, а тренер работает с нами уже год. Думаю, мы купили немало новых игроков, и теперь мы стараемся соответствовать стандартам "Челси". Это означает выигрывать трофеи, и быть на вершине таблицы в Англии".



"В данный момент мы занимаем хорошее положение, и я надеюсь, мы продолжим в том же духе. Также я надеюсь, мы как можно скорее обеспечим себе участие в Лиге Чемпионов на следующий год", — сообщил Канте TF1.