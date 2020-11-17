Саутгейт выступает за пять замен в Премьер-Лиге

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет, чтобы клубы Премьер-Лиги вернулись к пяти заменам.

В предыдущие недели наставники больших команд Премьер-Лиги жаловались на невыносимую нагрузку, которой подвергаются их игроки, и призывали коллег вернуться к пяти заменам, как это есть везде в Европе.

Саутгейт разделяет мнение Юргена Клоппа с Хосепом Гвардиолой, опасаясь, что Премьер-Лига не пересмотрит свое решение, пока не случится какая-нибудь беда.

"Против сборной Бельгии мы могли сделать пять замен — в итоге мы сделали четыре, а у клубов нет такой возможности".

"Что должно произойти, чтобы это изменилось? Возможно, против Бельгии мы предотвратили пару травм с помощью этих дополнительных замен. Мы будем ждать, пока тяжелые травмы не захлестнут нас?" — цитирует Саутгейта The Guardian.


Метки Премьер-Лига, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2020 14:00

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  1. j-silver 17.11.2020 14:00 # j-silver
    этот ковидный почему еще не сожжен костре европейской инквизиции

    (ответить)

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