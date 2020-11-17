Рой Кин рассказал, что ему нравится в Грилише

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин рассказал, что ему нравится в плеймейкере "Астон Виллы" Джеке Грилише.

Начав новый сезон с четырех голов и пяти результативных передач в семи матчах Премьер-Лиги, Грилиш также успел заявить о себе на международной арене.



Джек проявил себя с лучшей стороны в проигранном англичанами матче Лиги Наций против Бельгии в минувшее воскресенье (2:0) и, как ожидается, в среду против Исландии в третий раз подряд выйдет в стартовом составе "трех львов".



В 2014 году Кину довелось поработать ассистентом главного тренера "Астон Виллы", поэтому Рой не только отлично осведомлен о таланте Грилиша, но и может оценить прогресс Джека.



"Он идет на риск. Мне довелось поработать с ним в "Астон Вилле", и что мне нравится в нем, так это его смелость".



"Он хочет принимать мяч при плотной опеке, он удерживает мяч, развивая игру или получая штрафные удары. У него есть смелость для этого, и он быстрее, чем вы думаете. Он значительно прибавил за последние шесть месяцев".



"Мы продолжаем говорить о том, что сборная Англии должна выиграть что-нибудь и достичь нового уровня, и я думаю, игрок вроде Джека для этого необходим. Он играет выдающимся образом", — сообщил Кин ITV.