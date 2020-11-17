Зума — лучший в Европе по игре на втором этаже

Защитник "Челси" Курт Зума является лидером во всей Европе по количеству выигранных верховых единоборств в этом сезоне.

После долгих метаний главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард остановился на Зума и Тиаго Силве как на паре основных центральных защитников.



Силва добавил "синим" опыта и лидерских качеств, тогда как Зума выделяется своей физической мощью, которая позволяет ему господствовать в воздухе.



Как сообщает Daily Mail, 26-летний француз вышел победителем из 96.3 процентов — 26 из 27 — своих единоборств на втором этаже, и по этому показателю ему нет равных во всей Европе в сезоне 2020/21.



На третьей строчке этого своеобразного рейтинга располагается капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр — 27 из 30 (90 процентов).



